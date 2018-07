El cuñadismo, Facebook, y otros cuatro enemigos de los runners

Cuando alguien os habla de lo bonito que es correr, de lo pleno que uno se siente y de las grandes sensaciones que se viven dándole a la zapatilla, normalmente os está dejando de contar la parte oscura del mundo del running, los temibles adversarios a los que nos enfrentamos los corredores día a día.

1.- La pereza: si por cada corredor que se ha quedado tirado en el sofá cuando le tocaba entrenamiento me dieran un euro... ¡uffff! La de zapatillas que podría comprarme.

Os digo aún más, la frase: "Estoy más perro que Niebla", la inventó un runner un domingo que le tocaba tirada larga. El sofá, la cama, un edredón, una manta de ganchillo… todos son hostiles oponentes de los runners.

2.- La gula: además de ser un pecado capital es uno de los enemigos más acérrimos del corredor popular.

No sólo porque un ingesta desorbitada de alimentos puede afectar a su estómago durante la carrera sino porque el caer derrotado por ella continuamente le puede llevar a correr con una 'mochila' de kilos a su espalda, bueno, en su tripa más concretamente.

3.- La meteorología: es otro enemigo que se suele aliar con la pereza para dificultar la práctica del running. Cuando hace mucho frío, porque hace frío y da pereza tener que abrigarse para correr.

Cuando hace calor, porque hace mucho calor y uno sufre corriendo a altas temperaturas. Algunos corredores para evitar esta situación han hallado la solución corriendo solo en otoño y primavera, son los que se denominan 'runners de entretiempo'.

4.- Las lesiones: los que hemos sufrido alguna aún tenemos pesadillas con ellas y nos despertamos entre sudores fríos recordando esos días de parón forzoso.

Contractura, rotura fibrilar, fascitis, periostitis, tendinitis del tensor de la fascia-lata, fractura por estrés... son palabras que hacen contraer hasta el esfínter del corredor más osado. Sólo os digo que al escribir este párrafo tenía todos los vellos de punta...

5.- El ‘cuñadismo runner’: ¿Quién no tiene un cuñado, amigo o vecino corredor? Siempre sabe más que tú, está más preparado que tú y es más rápido que tú.

Estos personajes son la némesis de cualquier corredor popular. Hay que aguantar sus charlas, batallitas y lecciones sobre qué hacer o no en las carreras. Es el "minador de morales" por excelencia.

6.- Redes sociales: dos últimos enemigos para el runner y que a simple vista parecerían no serlo son su ‘timeline’ de twitter y su muro de Facebook.

Leer a amigos y conocidos sobre las carreras en las que se inscriben, los entrenamientos que hacen o las marcas que realizan no hace más que aumentar el nivel de estrés con el que un corredor popular vive.

Y eso sin entrar en los mensajes motivacionales que se encuentran en las redes sociales… Que si “Impossible is nothing” que si “Where is the limit?” que si voy “A puto tope”. Nada bueno puede salir de esa influencia maligna.

Como podéis ver el día a día del runner es muy dura. Y para ti amigo runner, ¿cuál es tu mayor enemigo?