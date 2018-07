Estas son las ventajas (e inconvenientes) de salir a correr con tu vecina, la del quinto

Como todo en esta vida, salir a correr acompañado tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero dependiendo del momento de tu vida de corredor puede que unas ganen a los otros. Así que vamos a hacer un repaso para que tú mismo decidas que hacer en cada momento.

Ventajas

1.- Correr en compañía es uno de los mejores remedios contra la pereza. Hay días donde no te saca de la cama ni un comando de las fuerzas especiales pero si has quedado a correr con alguien no te queda otra que calzarte las zapatillas y acudir a la cita. Eso o quedar como la parte baja de la espalda.

2.- Otra de las ventajas es que puedes salir de la rutina de tus entrenamientos en solitario. Descubrir nuevos caminos y charlar mientras corres es una de las mejores maneras de hacer que los kilómetros pasen sin que te des cuenta.

3.- Cuando corres acompañado y tu 'partenaire' (que fino me ha quedado esto) tiene más nivel que tú, hace que te exijas un poco más y mejores tu rendimiento. Eso sí, no conviene dejar que te funda las bielas, que esto lo hacemos para divertirnos.

4.- Y para mí la principal razón para correr en compañía, los post entrenamiento son mil veces mejor cuando son compartidos. Todo el mundo sabe que unas cervezas y un pincho de tortilla se disfrutan mucho más con alguien al lado. También os digo que se corre el riesgo de que el momento recovery dure más que el entrenamiento en sí.

Desventajas

1.- Es muy común que cuando corremos con alguien que tiene 'más nivel' que nosotros, forcemos para estar a la altura. Entonces lo que puede ser una búsqueda de mejora en nuestro rendimiento se convierte en una 'petada' o lesión. Mucho cuidadito con esto.

2.- Hay que tener mucho cuidado con las citas a ciegas en esto del correr. Las redes sociales nos pueden ayudar a encontrar compañeros de fatigas pero a veces quedamos con alguien sin conocerlo.

Lo que Twitter o Facebook parece algo ‘hermosísimo’ se puede convertir en una pesadilla en la vida real. Por ejemplo, podemos dar con un 'batallitas' que esté rajando durante toda la carrera y llegar a casa con las orejas más calientes que las piernas.

3.- Correr acompañado también te priva de esos bellos momentos de libertad runner en los que paras puedes pararte a hacerte un selfie o subir un 'stories' a Instagram o simplemente dejar que tus gases circulen libremente fuera de tu cuerpo sin disimulo ni vergüenza alguna.

Es posible que después de leer estas ventajas y desventajas de salir a correr acompañado se te hayan quietado las ganas de probar, pero si te sirve de algo, te diré que mis mejores experiencias en carrera han sido corriendo acompañado. Así que no me hagas mucho caso y prueba. Ya me contarás qué tal se te ha dado.