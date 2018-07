Estos son las cinco grandes polémicas con las que se enzarzan los que salen a correr

Las polémicas son nuestro pan de cada día. Raro es el tema que esté libre de debate. Y el running no podía ser menos. Un deporte que une a muchísimas personas distintas pero que a la vez los separa por diversos motivos. Hoy os quiero hablar de cuáles son las grandes polémicas del running.

1.- Amortiguado vs. Minimalista (Barefoot)

Para los que lo de minimalista o Barefoot os suene a chino, os diré que significa correr de la forma más natural posible, incluso descalzo. Estas dos corrientes de corredores se 'enfrentan', a veces de manera furibunda, por ver quién lleva la razón sobre cuál es la forma de correr adecuada: o dejarte los pies hechos un 'Cristo de Medinaceli' o correr protegidos de capas de 'air gel flow max under your feet'. ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Y los pies?

2.- Asfalto o Trail

Correr por las calles de tu ciudado por los caminos y senderos que la madre naturaleza pone a nuestra disposición. Dos tipos distintos de runners que parecen irreconciliables. O eres de campo o eres de ciudad, para ellos no hay más distinciones, o te gustan las carreras por aslfato o hacer ‘el cabra’ por el monte.

¿Tú en qué bando estás? Decídete, ¿no querrás ser un paria e intentar conciliar los dos elementos? Aunque pensándolo bien, locos hay en todos los sitios, así que adelante

3.- GPS contra la distancia oficial de las carreras

Si amigos, nuestros GPS siempre van a medir una distancia distinta a la que marca la organización de la carrera, es así, no hay más. Y pocos runners ponen en duda los datos extraídos de un pequeño aparato de última generación creado por mentes preclaras y probablemente por señores y señoras de ojos rasgados.

Si mi Garmin, Polar o Suunto dice que el maratón que he corrido mide 43 kilómetros y 100 metros entonces es que la carrera está mal medida y lo que he corrido es una 'ultramaraton', no hay más que decir. ¡Faltaría más!

4.- Correr una carrera sin dorsal

Otra clásica polémica que se da entre los corredores es esta. Para algunos es la manera que tienen de protestar cuando no les gusta una carrera o esta les parece muy cara. Entiendo… es como si yo no estuviera de acuerdo con la política de precios del supermercado de mi barrio, y me llevara lo que me apeteciera 'por la patilla'.

Estos 'runners de mierda' suelen acompañar su discurso reivindicativo con un grandioso a la par de elocuente: "la calle es de todos y yo corro donde quiero". ¡Claro que sí! ¡Con un par!

5.- Post o no post

Los más puristas dirán que después de un entrenamiento o una carrera hay que recuperarse del esfuerzo de la manera adecuada. Y no les falta razón. Pero, ¿cuál es la manera adecuada?

Un 'recovery' a base de una bebida o unos suplementos proteicos o quizá una cerveza fresquita acompañada de una ración de bravas y unos torreznos. No sé vosotros pero yo claramente me decanto por la segunda opción, es lo que tiene ser fiel seguidor del movimiento "Faletismo runner"

Estos son sólo unos ejemplos en tono de humor de algunas 'polémicas' que se pueden vivir en el día a día de los corredores populares. Excepto en el tema de correr sin dorsal una carrera, os doy una recomendación personal (si me lo permitís), simplemente respetad aunque no compartáis opiniones y gustos. Todos somos distintos, todos tenemos nuestras preferencias y creo que nadie tiene en su mano la verdad absoluta sobre ningún tema. Así que corred y dejad correr.