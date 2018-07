Cómo conseguir six-pack antes de que llegue agosto

No nos vamos a engañar: conseguir que tu six-pack salga a relucir debajo de toda esa masa adiposa que tienes actualmente no es nada fácil, y menos en un tiempo récord para que puedas lucirlo en agosto pero, aun así, ¿por qué no intentarlo? Al fin y al cabo sería peor si no estuvieras haciendo nada de deporte y, en vez de intentar hacerlo resurgir, siguiera creciendo tu barriga.

Para intentarlo, lo más importante es tener consciencia de ello y, después, ser constante y autoritario contigo mismo. Sigue estos pasos que te van a servir como guía y te van a dar una pequeña introducción que después deberás seguir únicamente tú solo para conseguir el objetivo:

1.- Alimentación equilibrada: lo primero que tendrás que hacer para reducir tu barriga y perder peso es llevar a cabo una alimentación equilibrada.

A veces es más fácil de lo que piensas y no cuesta tanto. Prueba a estar un par de semana sin comer nada de hidratos de carbono, como frutas, panes, pastas, embutidos, etc., y alimentarte de muchas proteínas (huevos, pavo, pollo, pescado…) y beber mucha agua. Por supuesto nada de alcohol ni bebidas gaseosas. Puedes probar, si lo deseas, con la táctica del “cheat meal”.

Verás cómo bajas rápidamente unos cuantos kilos. Después, ve introduciendo poco a poco de nuevo los hidratos, sobre todo los buenos, como los de las frutas, las verduras y harinas de grano entero, como el arroz integral.

2.- Ejercicio cardiovascular: unido a la alimentación equilibrada debes introducir entrenamiento cardiovascular, que te ayudará a activar tu metabolismo y quemar las grasas que te sobran.

Cualquier tipo es bueno, pero, por ejemplo, si tienes sobrepeso y te duelen las rodillas, deja de lado el running y prueba con otras modalidades deportivas, como el spinning o la natación. Si quieres resultados a corto plazo, los ejercicios interválicos de alta intensidad te pueden venir muy bien.

3.- Entrenamiento específico: junto con el ejercicio cardiovascular te tendrás que centrar en la zona abdominal si lo que quieres es sacar a relucir ese sixpack. Para ello, lo mejor es que te hagas un cuadrante en el que cada día puedas trabajar una parte en concreto de los abdominales.

Sí, aunque no lo sepas, existen distintas zonas que hay que trabajar por separado, y en estos dos vídeos de Correr y Fitness vas a poder encontrar distintos ejercicios y trucos para que puedas hacer los abdominales correctamente sin destrozarte la espalda ni el cuello.

Lo primero, consejos para hacer bien los abdominales:

Sigue esta tabla para darle caña a ese six-pack:

Y, cuando te canses de la anterior, dale un puntito más a tu entrenamiento con esta otra: