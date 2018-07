Semen, el ingrediente definitivo de moda en los batidos

¿Tiene de todo? ¿Echaste alguno de los impronunciables y novedosos superalimentos, bien de suplementos en polvo, colágeno y refrescante leche de la que por no llevar no lleva prácticamente ni leche?

Últimamente, las sugerencias de entrenadores y expertos en nutrición para conseguir que tus bebidas energéticas en formato batido sean lo mejor que te puedas echar al cuerpo después de entrenar te están volviendo absolutamente loco. Pues espera porque todavía te queda por escuchar la mejor y más inesperada recomendación: añade semen a tu refresco natural.

No es ninguna broma. Si hace unos días nos sorprendían con la puesta en marcha del primer curso de cocina con semen –no lo busques en tu barrio porque era en Londres– ahora resulta que los beneficios para la salud de ingerir secreciones seminales después de hacer deporte pueden ser la clave para estar más sano que nunca. Nada más y nada menos que mantenernos fuertes y resistentes ante cualquier catarro o gripe.

Así lo asegura la exmodelo, bloguera experta en fitness y, cómo no, amante del deporte Tracy Kiss en una entrevista concedida al diario británico The Sun. La joven asegura que el semen es tan bueno para la salud como el aguacate, el tan de moda kale (col rizada de toda la vida) o las famosas semillas de chía, y ha estado tiempo probándolo –ojo, en formato ungüentos y mezclas comestibles– para llegar a estas conclusiones.

De hecho, Kiss empezó aplicando unas dosis del conocido líquido masculino en tratamientos faciales caseros y, viendo lo increíblemente bien que lucía su rostro, debió pensar que echarlo también en la comida tendría efectos similares en sus órganos. Y, aunque cueste creerlo, no se equivocó.

Sanos como sementales

Aunque no es ninguna profesional de la salud ni puede denominarse experta en nutrición, sí que creyó conveniente contar a los millones de seguidores que siguen a pies juntillas sus consejos cuál era el último gran secreto que ellos también podían utilizar para tener un sistema inmune súper fuerte.

Su receta personal es bien sencilla: semen mezclado con frutas, semillas y leche de coco o de almendras para darle un sabor dulce y agradable al paladar. Según la exmodelo, desde que consume este mejunje que realizar en colaboración con su marido no se ha resfriado ni una vez y se siente mucho más fuerte y saludable.

¿Absurdez o realidad?

Lo creamos o no, el semen contiene vitamina C y zinc, dos de los ingredientes más relacionados con el fortalecimiento del sistema inmune. Sin embargo, y recordando que Kiss es muy deportista pero ninguna experta en medicina, este novedoso ingrediente no es ni será una vacuna contra la gripe.

La realidad es que las cantidades de los mencionados nutrientes que contiene una cucharadita de semen –como las que se toma la bloguera delante de la cámara– son tan bajas que es bastante poco probable que sus efectos sobre el organismo puedan ser realmente notables.

Entonces, ¿por qué Kiss no se resfría? Además de líquido seminal, los batidos contienen bien frutas y verduras que sí contienen vitaminas, minerales, antioxidantes y fitoquímicos fundamentales para que el sistema inmunológico pueda luchar contra infecciones externas manteniéndonos sanos y evitando que enfermemos.

Lo sentimos, pero resulta que su ingrediente secreto no es el responsable de la cantidad que se está ahorrando en pañuelos para los mocos. Eso sí, que, como ella explica, ofrezca una textura sin igual a los batidos, es una verdad como un templo.