Las calorías que esconden los cinco alimentos más sanos de tu dieta

Las calorías, las dichosas calorías que tanto nos traen por el camino de la amargura aunque, para ser más precisos, deberíamos preocuparnos por las kilocalorías, que son como se deben tratar de manera correcta a la energía de los alimentos. Recuerda: 1 kilocaloría = 1000 calorías.

Existen determinados alimentos que aunque te puedan parecer de lo más saludables, realmente son unas bombas de kilocalorías y que, en la medida de lo posible, hay que tratar moderar su consumo. Ojo, que no decimos eliminarlos de tu dieta, porque si venías de una dieta hipercalórica, mejor serán estos alimentos que los otros.

1.- Aguacate: siempre que hablamos de alimentos con truco hay que mencionar al aguacate. Esta excelente fruta sirve como acompañante a ensaladas, como ingrediente fundamental del sushi… Sin embargo, cada 100 gramos te aportará unos 160 Kcal. Es rico en grasas, pero de las buenas, y te puede servir también como sustituto de la mahonesa en las hamburguesas.

2.- Galletas digestivas: ojo con este tipo de galletas, porque puedes estar engañado pensando en que, como en la caja pone que son digestivas y light no van a llevar nada de kilocalorías. Que no te engañen. 100 gramos aportan 450 Kcal, así que modera su consumo bastante.

3.- Nueces: en algunas dietas se incluyen las nueces como complemento ideal para la hora de tomar el almuerzo o la merienda. No les falta razón, pero con moderación. Un puñadito de nueces de 100 gramos te aporta 600 kilocalorías. Ideal, por ejemplo, si vas a hacer una ruta caminando o un ejercicio de alta intensidad. Las avellanas, por ejemplo, son 650 Kcal por cada 100 gramos.

4.- Aceite de oliva: cuando en la dieta te ponen que te eches, como mucho, una cucharada de aceite de oliva en la ensalada es por algo. Si te echas unos 100 gramos de aceite de oliva estarás metiendo a tu cuerpo casi 900 Kcal, que si lo unes a la lechuga, el tomate y el atún que le habrás echado a la ensalada te sale esta por casi 1000 Kcal. ¿Te merece la pena?

5.- Chocolate: no podía falta en esta lista el chocolate. Sabemos que es un alimento que no debería estar en la dieta, pero, vaya, ¿a quién no le gusta un poco de chocolate después de haber cenado? Si es así, tómalo con precaución, puesto que 100 gramos son unas 500 Kcal al día.