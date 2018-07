El chocolate negro mejora el rendimiento encima de la bici

A veces resulta complicado asociar el chocolate a un beneficio en concreto para la salud, puesto que parece, nos hacen creer, que el chocolate es perjudicial y engordante siempre.

No les falta razón a quienes lo dicen, sobre todo si hablamos del chocolate blanco o derivados, pero lo que parece que está claro, según ha demostrado la ciencia en los últimos años, es que el chocolate, cuanto más puro sea, más sano es.

En un artículo científico publicado por la prestigiosa “Journal of the International Society of Sports Nutrition”, y en la que sus creadores afirman no tener lazos con la industria del chocolate, han concluido que la ingesta moderada de chocolate negro puede ser beneficioso para los ciclistas.

En concreto, los investigadores de la Universidad de Kingston, en Londres, afirman que la ingesta moderada de chocolate negro, que es rico en nitratos, produce una conversión en óxido nítrico al entrar al organismo y el resultado es una dilatación de los vasos sanguíneos y, por tanto, una reducción del consumo de oxígeno.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores se sirvieron de nueve ciclistas amateur, a los que dividieron en dos grupos. El primero de ellos tomó 40 gramos de chocolate puro para merendar durante 14 días, mientras que el segundo tomaba chocolate blanco.

Además, les ponían encima de una bicicleta estática a pedalear al 80% de su capacidad aeróbica durante 20 minutos, seguido de dos minutos de ritmo de contrarreloj. Con una máquina de medición de gases, les monitorizaban la inhalación de oxígeno o la expulsión de dióxido de carbono, entre otros.

El resultado no dejó lugar a dudas: los ciclistas que habían consumido chocolate negro habían reducido el consumo de oxígeno y, además, recorrían más distancia en los dos minutos de contrarreloj que tenían que hacer.

No obstante, esta investigación aún está en desarrollo, y en lo que se centran ahora mismo los investigadores es saber si los efectos positivos son a corto plazo o se mantienen también a largo plazo. Habrá que esperar un poco más de momento.

A efectos prácticos, si esta investigación y sus resultados siguen siendo positivos puede servir en dos vertientes: para los ciclistas o profesionales del deporte que quieran aumentar su rendimiento, pueden probar con el chocolate negro; por otro lado, para aquellos que ya estaban tomando zumo de remolacha para conseguir el mismo efecto, pueden pasarse al chocolate negro, que siempre tendrá un sabor bastante más amable que la remolacha.