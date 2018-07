Los dulces que puedes permitirte zampar en Navidad

Empezaste con el plan post vacaciones de verano, has conseguido seguir tu rutina del gimnasio y salir a correr algún día que otro. No lo tires toda por la borda, pero tampoco te martirices, porque la “tregua” de Navidad es recomendable, siempre que sea con moderación.

Así lo afirma Laura Jorge, nutricionista especializada en nutrición deportiva y pérdida de peso, quien asegura que incluso, “desde el punto de vista emocional puede llegar a ser conveniente, ya que tener la comida típica navideña delante varios días y no probar nada puede crear ansiedad”.

Consejos para no pasarte estas navidades

La realidad es que la temporada navideña está llena de excesos. Si buscas cómo apañártelas para que tus platos luego no te pesen sobre la conciencia, apunta estos consejos propuestos por Laura Jorge.

1.- Haz una planificación del menú y escríbelo en la hoja de la compra. De esta forma podrás comprar la cantidad de comida necesaria sin que sobre demasiado, ya que las sobras van a implicar seguir comiendo en los días posteriores.

2.- Prepara unos entrantes ligeros. Recurre a ensaladas, marisco hervido y carnes magras como el jamón.

3.- ¿Qué carnes cómo? Intenta sustituir las carnes como el cordero o lechazo por carnes más ligeras como el pavo o pescados al horno. Evita usar mucha grasa en su preparación, que nos conocemos…

4.- ¡La fruta también existe en Navidad! No vas a quedarte sin postre, así que procura que sean a base de frutas naturales. Por ejemplo: una macedonia de piña y papaya, ya que son frutas bajas en azúcar y con efecto diurético, “lo que puede ser de gran ayuda en digestiones pesadas”.

5.- ¿Y los dulces? Los dulces más calóricos son los polvorones, el turrón, los mazapanes, los bombones, el roscón de reyes, el tronco de Navidad, los pastelitos de boniato…

Pinta que las opciones de tomar dulces se reducen. La recomendación que nos da es que leamos la etiqueta, ahí podemos ver la cantidad de calorías del producto, bien por ración o por 100 gramos, los azúcares y las grasas (las insaturadas son más saludables).

6.- Alternativas a los dulces típicos navideños: Los frutos secos y las frutas desecadas ¡siempre cerca del deportista!, pues son la opción más saludable a los típicos dulces.

Laura Jorge da un poco de tregua y recomienda un dulce más ligero y que puedes hacer tú mismo. Si el ponerse el delantal significa permitirse el placer de comer chocolate estas fiestas ¡que por ti no sea! Apunta esta receta de turrón casero de chocolate:

1.- Derretir el chocolate al baño maría.

2.- Agregar la nata y el edulcorante, y mezclarlo todo bien.

3.- Retirar del fuego la mezcla y añadir los frutos secos troceados.

4.- Ponerlo todo en un molde (mejor si es de silicona).

5.- Dejarlo enfriar en la nevera durante unas 2 horas.

No te vayas a poner las botas por esto de que sea un turrón casero y tómalo con moderación. Y lo más importante, no te martirices, disfruta de esos pequeños bocados dulces y no dejes de lado la actividad física. No tengas que decir el 2 de enero: “Me tengo que quitar los kilos demás”.