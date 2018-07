Esto es lo que jamás debes cenar si lo que quieres es adelgazar

Comer los alimentos que no son los correctos podrá afectar a la calidad de tu sueño al mismo tiempo que añade calorías a tu día. En lugar de agarrar lo primero que tengas a mano para saciarte, párate y piensa si esa es la mejor opción.

Vamos a ver algunos tipos de comidas de las que debes alejarte si tienes pensado acostarte al poco tiempo.

Comida grasa

La comida rica en grasas, no sólo te harán sentirte más perezoso y lleno a la mañana siguiente, sino que también harán que tu estómago tenga que trabajar más para hacer la digestión. Mantente alejado de la comida rápida, nueces, helados, o platos que contengan mucho queso.

Azúcares e hidratos de carbono

Una pequeña porción de algo dulce antes de irte a la cama puede ser lo que necesites para acabar el día con una sonrisa, pero si en lugar de una onza de chocolate, te metes una tarta entera entre pecho y espalda, el pico de azúcar en sangre puede hacer que tu energía acabe cayendo en picado, afectando a tu sueño. Evita tartas, galletas, o cualquier otro postre dulce, así como crackers o pan blanco.

Carnes rojas y otras proteínas

Como las comidas ricas en grasas, la carne roja a última hora el día se quedará un tiempo en tu estómago y te costará quedarte dormido mientras haces la digestión. Pero ¿no era bueno cenar proteínas para no engordar?

Y no estás equivocado, lo único que tienes que tener en cuenta son las porciones y el tipo de carne. Siempre será mejor una pequeña porción de pechuga de pavo, que un chuletón entero de buey.

Comida picante

El picante tiene muchas propiedades muy buenas, entre ellas adelgazar gracias a la capsaicina. Pero cuando llega la noche debería alejarte de este tipo de comidas puesto que afectan al estómago en la digestión, y estimula tus sentidos, haciendo que duermas peor.

Porciones gigantes

La cena no debería ser una de las tres principales comidas del día (salvo excepciones, claro), sino que lo deberíamos contar como un momento de snack o tentempié más. A esa hora no deberíamos sobrepasar las 200 calorías. Por eso controla las porciones que comas durante la noche, si lo que quieres es adelgazar y no sumar calorías extra.