La manera de evitar ese hambre que te entra a media mañana y te hace atracar la nevera

Te levantas temprano por la mañana y, en el mejor de los casos, te haces un café con leche y una tostada con mantequilla y mermelada (o alguna opción saludable que te hayas cocinado) y te vas corriendo a trabajar, estudiar, llevar a los niños al cole… Hasta ahí todo bien.

Sin embargo, cuando llega tu media mañana sientes como un vacío en el estómago que te hace mirar alrededor en busca de algo de comida para intentar saciar ese apetito incesante que se está apoderando de tu rutina matinal.

Si no te has llevado nada de casa que sea un snack saludable, estarás bastante perdido. Te tocará bajar a la cafetería y, al final, te tomarás ese pincho de tortilla con café que no querías tomarte por su alto contenido de hidratos de carbono pero que, vaya, te sabe a gloria, toda vez que hasta las 14h no tenías previsto comer.

Esto, que le pasa a la gran parte de la población laboral española, tiene su explicación y su solución.

La mayoría de los nutricionistas coinciden: hay que hacer comidas para 4 horas aproximadamente para mantener el metabolismo activado y evitar comilonas innecesarias.

Cómo perder peso tras el verano | G+J

Además, tiene una explicación química: según pasan las horas, los índices de azúcar en sangre van descendiendo, hasta el punto que, llegadas las 4 horas, empieza a surgir una sensación de ansiedad para sufragar esa falta de azúcar, que es la que te hace picar lo primero que pilles.

Aun ni haciendo un desayuno copioso y que fuera rico en fibras y en proteínas llegaríamos bien hasta el mediodía, sobre todo si has desayuno pronto, como a las 7 de la mañana. Por eso es importante estar preparado.

Si ya sabemos que esa sensación va a aparecer sí o sí a media mañana, lo mejor es prevenir ese momento para que en lugar de comer lo primero que te encuentres puedas hacer un almuerzo en condiciones y con alimentos que no te hagan mal a la hora de mantener la línea.

¿Cuáles son los mejores snacks que puedes tomar a mediodía para no engordar? Aquí tienes un par de ejemplos que no pasan de las 150 calorías:

1.- Una tostada de pan integral con unas rodajas de aguacate por encima y unos brotes verdes por encima.

2.- Un yogur desnatado natural y azúcar, a poder ser sin refinar, o echarle unas frutas del bosque para animarlo de sabor.

Si quieres conocer más, aquí tienes los 10 aperitivos de menos de 100 calorías para no saltarte la dieta. ¡Disfruta!