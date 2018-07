Así deberías tomar el café si quieres adelgazar

El café verde es el café que conocemos pero sin tostar, lo que hace que tenga menos aroma, y un sabor un poco más amargo que el café normal.

Una de las grandes ventajas de este café es la capacidad que tiene de regular los niveles de azúcar en sangre, cosa importantísima si padeces diabetes tipo II.

Además, y esta vez sí que comparte esta propiedad con su hermano tostado, se trata de una bebida diurética y depurativa, que evita la formación de cálculos biliares.

Dejando un poco de lado los beneficios que tiene el café verde para la salud, vamos a ver por qué también es bueno para adelgazar.

Este café ayuda a perder peso gracias a su ácido clorogénico, que nos ayuda a disminuir la sensación de hambre, transformar la grasa en energía, y a aumentar la lipolítica (que ayuda a quemar grasa).

Viéndolo así, parece interesante, ¿verdad? Estamos ante una bebida que no sólo te hace comer menos, sino que encima elimina la grasa sobrante de tu cuerpo.

Pues hay más. El café verde también es una bebida antioxidante gracias a su alto contenido en polifenoles, que combaten los efectos negativos de los radicales libres.

Por otro lado, como ya dije antes, también se trata de una bebida diurética y drenante, lo que hace uno de los mejores aliados para prevenir la celulitis y la retención de líquidos.

Y como estamos hablando de café, ya sea verde o negro, te proporciona la energía necesaria para aguantar el día con energía.

Vamos a hacer un pequeño resumen sobre los beneficios del café verde:

- Te sacia y comes menos

- Transforma la grasa en energía

- Aumenta la quema de grasas de tu cuerpo

- Es un gran antioxidante

- Es diurético y previene la aparición de celulitis

Por cierto, no os he dicho cómo se toma esta bebida. De momento George Clooney está trabajando en ello, y aún no hay cápsulas de café verde, así que se suelen vender en botes.

Se toma como una infusión o un te´, es decir, los granos los metes en un filtro, lo dejas reposar, y te bebes el agua, que habrá absorbido todas las propiedades.

Lo bueno es que están sacando muchas variedades de café verde, mezclado con jengibre, frutos rojos, u otros alimentos con propiedades saludables,