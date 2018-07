¿Practicar Yoga a lo Harry Potter? Sí, ya hay gente que lo hace

Si has leído todos los libros de Harry Potter, has visto todas las películas y de hecho, todavía estás flipando con la última (Animales fantásticos y dónde encontrarlos) puede que aunque no te guste mucho lo de ir al gimnasio, encuentres, como por arte de magia, una motivación.

Y es que, una modelo y profesora de yoga de Austin (Texas) ha tenido la idea de conjugar dos de sus pasiones: el mago creado por Rowling y el deporte, para inventar una nueva disciplina a la que ha bautizado como el ‘Harry Potter Yoga’.

La idea de combinar estos dos mundos surgió como experimento para celebrar el día de Halloween de manera original y distinta, sin embargo, el éxito fue tal que ya ha anunciado su continuidad.

“Damos clases de yoga todos los domingos y queríamos algo divertido por Halloween", asegura la precursora de la idea, la mexicana Isabel Beltrán, que reconoce que la ‘chispa’ le vino junto a su hermana, Jimena, cuando buscaban cómo aunar aquello que les gustaba.

Con motivo de esta clase, que tuvo lugar en la fábrica de cerveza de Circle Brewing Co., decidieron desempolvar el séptimo libro de la saga de J.K. Rowling, ‘Harry Potter y las Reliquias de la Muerte’, para celebrar de este modo la dualidad entre el mundo de los vivos y los muertos.

Así, por ejemplo, durante la lección el clásico saludo al sol se convierte en un homenaje a la “Orden del Fénix”, mientras la Vrksasana o postura del árbol, se transforma en la del “sauce boxeador”. Por supuesto, todas ellas se debían seguir rigurosamente con la varita mágica en la mano.

Pero por si esto fuera poco, las hermanas también pidieron a los participantes que adoptaran la postura del “Guerrero 2” e imaginasen el momento más feliz de su vida, mientras susurraban el encantamiento “Expecto Patronum” y leyeron la historia de los tres hermanos de “Los cuentos de Beedle el Bardo” durante el momento de la relajación “Savasana”.

"Muchas de las poses de varita son muy similares al yoga en el sentido de que tienes que concentrarte en recuerdos felices", asegura la profesora que además promete seguir innovando y buscando nuevos paralelismos entre el imaginario creado por Rowling y el yoga.

Así, en las siguientes lecciones las hermanas han ido introduciendo nuevos temas, incluso del último éxito, “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”.

Beltrán, que ahora se dirige a sus alumnos como “El Ejército de Dumbledore”, todavía está sorprendida por el éxito mediático de su iniciativa. De hecho, ha recibido ofertas para que impartir sus clases en Irlanda o Bali. ¿Cuánto tardará en llegar la disciplina a España? Hagan sus apuestas.