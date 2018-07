La epidemia de obesidad ya afecta a más de siete millones de españoles, según un nuevo estudio

Un nuevo estudio sobre obesidad publicado en The New England Journal of Medicine ha revelado que dos mil millones de personas en el mundo sufren problemas de obesidad y, lo más grave de todo, es que muchas de estas personas están muriendo por causas relacionadas con un alto sobrepeso aunque, técnicamente, no estén consideradas como obesas.

Según indica el texto que acompaña al estudio, "de los cuatro millones de muertes atribuidas al exceso de peso corporal en 2015, casi el 40% se produjo entre las personas cuyo índice de masa corporal (IMC) estaba por debajo del umbral considerado 'obeso'", lo que representa "una creciente y preocupante crisis mundial de salud pública", explican.

En el caso de España, el problema es aún más grave. Los datos que arroja este nuevo estudio no son nada halagüeños para la lucha contra la obesidad en nuestro país. "En España, el 17,8% de los adultos –un estimado de 7,1 millones de personas- son consideradas obesas. Además 7.000 niños españoles son obesos, comprendiendo 8% de los niños en España", apuntan.

En este estudio también se han analizado "posibles vínculos entre el alto IMC y los cánceres de esófago, colon y recto, hígado, vesícula y vías biliares, páncreas, mama, útero, ovario, riñón y tiroides, así como la leucemia" y, según anuncian desde el organismo encargado de hacer el estudio, el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud (IHME), se han comprometido, a través de un convenio con las Naciones Unidas, a realizar estudios más profundos sobre las implicaciones de la obesidad y el sobrepeso.

Pirámide de obesidad mundial | OCDE

Los países que más obesidad sufren

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) ha publicado recientemente el informe Obesity Update 2017, en el que da a conocer cuáles son los países con más personas obesas con datos de finales de 2015 (los últimos disponibles).

El honor de presidir este ranking lo tiene Estados Unidos, con un 38,2%, de su población adulta con problemas de obesidad. Sus vecinos mexicano le siguen de cerca, con un 32.4% y, por último, en tercer lugar, se encuentra Nueva Zelanda, con un 30,7%

En el otro lado de la balanza se encuentra Japón, cuyo índice de obesidad es el más bajo del planeta, con un 3,7%, seguido por Corea con un 5,3% e Italia con un 9,8%.