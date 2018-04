Tomar el sol, andar 10 minutos o contar calorías solo dos días a la semana, claves en la dieta que causa furor

Tiene 61 años y se ha convertido en todo un gurú de la dieta sana. ¿Su historia? Nada que ver con el típico “chico gordito hace dieta, cambia su vida, escribe un libro y pega el pelotazo”. Nada de eso. En su caso, Michael Mosley estudió políticas, filosofía y economía en la Universidad de Oxford, trabajó en banca y cuando se aburrió (él es así) decidió que se convertiría en médico.

Tras sacarse la carrera curso por año (los hay inteligentes), consiguió un trabajo en la BBC y comenzó a escribir y a dar charlas sobre hábitos saludables. Inmerso en la búsqueda de una ‘no dieta’ que funcionase para todo el mundo, Michael dio con el que bautizó ‘método 5:2’. ¿En qué consiste? En el ayuno intermitente. Come todo lo que quieras durante cinco días a la semana (no hace falta que sean consecutivos), pero los dos restantes debes rozar (casi, casi) el ayuno. Durante ese par de días, los hombres no deben ingerir más de 600 calorías y las mujeres no más de 500. “Una de las cosas que están claras del ayuno es que durante los periodos en que no comemos nuestro cuerpo realiza una limpieza general”, afirma.

¿Funciona? Y tanto. El propio Michael la siguió durante un mes y en un documental emitido por la BBC se pudo comprobar cómo perdió 6,5 kilos disminuyendo su grasa corporal en un 25%. Además, para que puedas realizar esta dieta de forma sana y sin riesgos, Mosley ha escrito varios temas al respecto que puedes adquirir en su página web ‘The Fast Diet’.

Un paso más allá con el ‘Fast Exercise Plan’

Beyoncé, Hugh Jackman, Jennifer Lopez, Ben Affleck o Angelina Jolie son algunos de los rostros más populares que transformaron su cuerpo y su vida gracias al ‘método 5:2’. “Es un reto para nuestra mente porque hace que el cerebro tenga que adaptarse a una nueva organización de la nutrición”, asegura Mosley.

Puestos en faena, y visto el éxito logrado con su ayuno intermitente, Michael decidió ir en busca del ‘kit completo’. Así pues, Mosley ha creado lo que ha llamado ‘Fast Exercise Plan’, un título que juega con el significado en inglés de ‘fast’: “rápido” y “ayuno”. ¿Y por qué lo de rápido? Porque el entrenamiento que mejor combina con la dieta 5:2 es el HIT (High Intensity Traning) o, en español, el entrenamiento de alta intensidad. “Creemos que hacer 40 minutos de ejercicio al día tiene que ser mejor que hacer 20, pero los científicos nos están diciendo que eso no siempre es cierto”, explica Mosley.

Los otros cinco apoyos para cumplir nuestro objetivo

Pero el doctor Mosley no solo nos insta a que ayunemos intermitentemente y a que nos volvamos fieles seguidores de HIT, también quiere que realicemos estas cuatro pequeñas (y fáciles) rutinas que nos ayudarán en nuestra nueva vida saludable.

- Toma el sol

No es broma. Tras vestirte, sal a la calle y queda quieto un par de minutos (al sol, no a la sombra, que os veo venir). ¿El motivo? “Nuestro reloj biológico interno se reseteará cada mañana con la luz solar”, afirma Mosley.

- Ejercicios de fuerza (de buena mañana)

Nada más salir de la cama haz un par de estocadas, sentadillas o flexiones. Utiliza el peso de tu propio cuerpo y verás cómo notas un súbito subidón de energía.

- El desayuno de los campeones

Olvídate de la bollería industrial. Lo mejor es prepararte un desayuno rico en proteínas como una tortilla de queso o un yogur griego con nueces, semillas y bayas cuya fibra te hará ir como un reloj al baño.

- Da un paseo de 10 minutos

Inmediatamente después de degustar ese delicioso desayuno, sal a la calle y anda rápido al menos 10 minutos. Esto favorecerá la digestión de los alimentos que acabas de ingerir. Por la tarde, trata de sacar otros diez minutos para pasear.

- Cuida tus encías

Parecerá una tontería pero muchos estudios han conectado enfermedades cardiovasculares con un mal estado de las encías. Además de visitar regularmente a tu dentista, Michael recomienda usar hilo dental todas las noches para eliminar los restos de placa bacteriana entre los dientes y también evitar el mal aliento.